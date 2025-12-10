Milojević objavio spisak za Šturm - Arnautović među 23 imena

RTS pre 1 sat
Milojević objavio spisak za Šturm - Arnautović među 23 imena

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević poveo je 23 igrača na meč sa Šturmom u Ligi Evrope, saopštio je beogradski klub.

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Grac na utakmicu šestog kola Lige Evrope, a na spisku igrača se nalazi i Marko Arnautović, uprkos povredi. Na spisku igrača Zvezde koji su otputovali na duel sa Šturmom nalaze se: Mateus, Omri Glazer, Ivan Guteša, Jung Vu Seol, Nikola Stanković, Rodrigao, Miloš Veljković, Stefan Leković, Nair Tiknizjan, Adem Avdić, Mahmudu Bađo, Tomas Handel, Rade Krunić, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić, Felisio Milson, Luka
