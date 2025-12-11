Ko je Dejan Tomašević, novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije

BBC News pre 1 sat | Slobodan Maričić - BBC novinar

BBC/Slobodan Maričić Tomašević na skupu Srpske napredne stranke u Leskovcu, pred meč fudbalskih reprezentacija Srbije i Albanije

Sa košarkaškog terena u politiku, pa preko skupštinske klupe do olimpijske fotelje.

Tako bi ukratko mogao da se opiše put Dejana Tomaševića, nekadašnjeg trofejnog reprezentativca, a donedavnog narodnog poslanika Srpske napredne stranke (SNS), koji je postao novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS).

Na toj funkciji menja Božidara Maljkovića, takođe čoveka iz košarke, koji je čelu OKS-a bio od 2017. godine. Pre njega, predsednik OKS bio je košarkaš Vlade Divac.

Tomašević je jedan od najuspešnijih srpskih košarkaša u modernoj istoriji.

Igrao je za Crvenu zvezdu, Partizan, Budućnost, Taukeramiku, Pamesu, Panatinaikos – sa kojim je bio prvak Evrope – i PAOK.

U reprezentativnom dresu osvojio je tri Evropska (1995, 1997. i 2001) i dva Svetska prvenstva (1998. i 2002), uz srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 1996. godine.

„Bio sam tri puta učesnik Olimpijskih igara i znam koliko je to bilo stresno, odlazak, boravak, takmičenje, priprema za tako jedan veliki događaj je potpuno različita od svetskih ili evropskih prvenstava", izjavio je u prvom obraćanju medijima kao predsednik OKS.

„Tačno imam u glavi šta mi je nedostajalo da na takmičenju budem mirniji i spremniji, i upravo u tom segmentu moje iskustvo može da doprinese boljoj saradnji, odnosno stavljanju Olimpijskog komiteta u službu sportista i trenera".

Dodao je i da će „dobre kontakte i prijateljstva" sa „kompanijama u Srbiji i inostranstvu, kao i sa državom", iskoristiti da OKS dobije „daleko veći budžet".

Poslednjih godina nosi dres vladajućeg SNS-a i redovno učestvuje na većini njihovih skupova.

„Rekao sam predsedniku: 'Postao sam ljubomoran, moja majka voli vas više nego mene i brata' - i stvarno je tako“, izjavio je za provladin Informer u aprilu 2025.

„Mislim, pre svega, čovek zaslužuje svu tu našu ljubav, ali ponekad sam malo i ljubomoran na njega“, dodao je.

Sportska karijera

Rođen je 1973. godine u Beogradu.

Prvo je trenirao fudbal u Partizanu, ali je to, kako kaže, trajalo samo šest meseci, jer svi u njegovoj porodici navijaju za Crvenu zvezdu, u koju je potom prešao.

Do 15. godine je trenirao fudbal i maštao da bude poznati fudbaler, dodao je.

Košarkašku karijeru je počeo 1990. upravo u Zvezdi, sa kojom osvaja dve šampionske titule i 1995. prelazi u redove najvećeg rivala – Partizana.

„Sebe nikada nisam mogao da zamislim u crno-belom dresu, pa sam odbijao pregovore sa Partizanom sve dok nisam shvatio da ljudi iz Zvezde ne nameravaju da moj status stipendiste zamene profesionalnim ugovorom“, izjavio je ranije.

„Iz Partizana su mi na tajnom sastanku ponudili fenomenalne finansijske uslove i jedne noći sam prelomio, iako sam znao da me čeka mnogo vređanja s tribina“.

Sa crno-belima takođe osvaja dve titule, a 1998. je proglašen i za najkorisnijeg igrača (MVP-ja) jugoslovenske lige.

Prelazak u Partizan naziva „najboljom odlukom u životu.“

Dve titule osvaja i u dresu podgoričke Budućnosti, za koju je igrao od 1999. do 2001, odakle odlazi u Španiju, gde provodi pet godina.

Prvo je kao igrač Taukeramike - današnje Baskonije – 2001. izabran za MVP-ja Evrolige, najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja u košarci.

Dve godine (2001. i 2002) je bio i deo najbolje petorke Evrolige.

Po prelasku u Valensiju 2003. osvaja ULEB kup, današnji Evrokup, drugo evropsko takmičenje po kvalitetu, uz epitet MVP-ja finala.

Karijeru završava u Grčkoj.

Prvo je sa slavnim Panatinaikosom osvojio tri šampionske titule i postao prvak Evrope, da bi na kraju ponovo bio u crno-belom, ali solunskog PAOK-a.

Uz veoma uspešnu klupsku karijeru, Tomašević se mnogo čega naosvajao i kao deo veoma dominantne generacije reprezentativaca SR Jugoslavije iz 1990-ih.

Sa plavima ima pet zlata, jedno srebro i jednu bronzu.

Posebno se pamti zlato sa Evropskog prvenstva 1995. godine, prvog koje je SRJ igrala posle godina sankcija zbog krvavog raspada SFRJ.

Usledio je veliki i spontani doček košarkaša kod balkona gradske skupštine u Beogradu, što je u međuvremenu postala tradicija posle svih većih sportskih uspeha.

Dok je masa te 1995. oduševljeno klicala herojima nacije, Tomašević je sa balkona, između ostalog, pevao i uvredljivu pesmu Franji Tuđmanu, predsedniku Hrvatske.

„Iako nisam igrao nijedan sekund, sa ponosom ističem da sam bio deo te generacije koja je donela zlato kući", izjavio je kasnije za Telegraf.

„Taj čuveni doček o kome svi maštamo i ta terasa su nešto nezaboravno."

Najbolji pojedinačni učinak u nacionalnom dresu imao je na Olimpijskom igrama 2000. godine u Sidneju, kada je beležio 10,3 poena i 6,9 skokova po meču.

Kao slavni košarkaš pojavio se i u spotu beogradske grupe Tap 011 za pesmu „Žene".

Getty Images Tomašević, Milan Gurović i bivši selektor Svetislav Pešić po osvajanju Svetskog prvenstva 2002. godine

Politička karijera

U zvaničnoj biografiji mu piše da je ekonomista.

Da mu brojevi idu dobro pokazuje i izjava za Blic iz 2009. godine da bi, u slučaju da nije uspeo kao košarkaš, upisao fakultet gde je najznačajniji predmet matematika.

Kasnije je pominjao da bi to bili Mašinski fakultet ili ETF.

Voleo je, kako kaže, sve prirodne i tehničke predmete.

Po završetku karijere, Tomašević je dres zamenio odelom i zaplivao u funkcionerskim vodama.

Potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije postao je u aprilu 2011. godine, da bi potom bio i generalni sekretar, sve do novembra 2019. godine.

Ostavku je, kako kaže, podneo „zato što se tako dogovorio sa samim sobom" i zato što je njegova „misija u KSS završena."

„Takođe, shvatio sam da porodica i ja ne možemo da živimo od plate u Savezu", izjavio je za Ekspres, koji je te 2020. o njemu pisao i kao o „ambicioznom vlasniku novoosnovane brokerske kuće".

Prethodno je 2019. bio kandidat za predsednika evropskog odseka Međunarodne košarkaške federacije (FIBA), ali je trku izgubio od Tugraja Demirela, nekadašnjeg turskog reprezentativca.

Pred izbore 2022. godine javno je podržao predsednika Vučića i SNS, čiji član postaje u maju 2023. godine.

Na to ga je, kako kaže, motivisalo poznanstvo sa predsednikom Vučićem još iz 1990-ih.

„Pratio sam njegov razvoj, kako evoluira iz ozbiljnog političara u istorijsku ličnost i ozbiljnog državnika", izjavio je za Informer.

„U jednom privatnom razgovoru sam mu rekao da ću se potruditi da mu pomognem kad mu to bude trebalo. Žao mi je što se i ranije nisam priključio".

U to vreme je bio i deo „Litije za spas Srbije“, protesta protiv Evroprajda.

Te 2023. se našao i na listi SNS-a na parlamentarnim izborima.

Nakon što je u kampanji igrao kolo sa penzionerima u Kuli, rešio je da pomogne stanovnicima novobeogradskog Bloka 70A, sa kojima je na zajedničkom snimku molio Vučića da im napravi put, a oni će svi zajedno za uzvrat da glasaju za njega.

„Samo jedan put, predsedniče, da ne bude ljudima blato - ima nas mnogo više, svi ćemo da glasamo za tebe predsedniče, da te zamolimo', rekao je Tomašević.

Posle tih izbora postaje poslanik naprednjaka u Narodnoj skupštini.

„Uspeo je da se istakne povicima 'ustaše, ustaše' na račun kolega iz opozicije tokom incidenta u Skupštini u martu 2025. godine“, piše Danas.

Istinomer dodaje i da je savetnik direktora preduzeća „EXPO 2027“.

Ostavku na poslaničku funkciju podneo je 9. decembra, kako bi postao predsednik OKS-a - Međunarodni olimpijski komitet ne dozvoljava mešanje politike i sporta.

Za sebe kaže da je veliki vernik.

„Od momenta kad sam prvi put bio na liturgiji, vera u Boga mi je sve u životu", izjavio je za Kurir.

„Mir sam našao u Hramu Svetog Save i najčešće sam tamo, ali volim i danas da odem negde i da posetim neki manastir ili neko sveto mesto - u principu, najbitnija stvar u mom životu su liturgija i ovaj verski način života."

Sa suprugom Jelenom ima troje dece, uz jedno iz njenog prvog braka.

Na pitanje da li planira da odigra košarkaški meč protiv predsednika Vučića, odgovara da mu je to predlagao, ali da nije bilo vremena.

„Verujem da, u kakvoj sam sada situaciji, da će me lagano pobediti, on je uigraniji i ima temperament pobednika."

