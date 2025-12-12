Zvezdina zarada u Ligi Evrope: Račun sve deblji posle tri uzastopne pobede

Fudbaleri Crvene zvezde su u Gracu zabeležili treću uzastopnu pobedu u Ligi Evrope i to identičnim rezultatom 1:0.

Crveno-beli su posle trijumfa nad Šturmom na “stabilnom” 17. mestu na tabeli i smeši im se plasman u nokaut fazu evropskog takmičenja. Zvezdi su ostali mečevi sa Malmeom (22. januar) i Seltom (29. januar) i ozbiljna zaliha u borbi za barem 24. poziciju koja vodi u februarski plej-of. Prvaku Srbije ostaje nada da bi mogao i do osmog mesta koje direktno vodi u osminu finala Lige Evrope, ali za takav rezultat je neophodan maksimalan učinak u finišu ligaškog dela i da