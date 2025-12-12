Štoper na zimu potpisuje za Crvenu zvezdu? Na Marakani spremni da dovedu pojačanje, stiže reprezentativni kalibar!

Kurir pre 23 minuta
Štoper na zimu potpisuje za Crvenu zvezdu? Na Marakani spremni da dovedu pojačanje, stiže reprezentativni kalibar!

FK Crvena zvezda mogli bi da dobije veliko pojačanje u zimskom prelaznom roku! Prema pisanjima "Mozzart sport-a", na "stadion Rajko Mitić" mogao bi da se vrati štoper Strahinja Eraković.

Srpski reprezentativac ove sezone kuburi sa minutažom u redovima Zenita, gde je stigao 2023. godine, i gde je na početku bio standardan u startnoj postavi. Želja rukovodstva Crvene zvezde postoji, a srpki defanzivac bi eventualnim povratkom u redove crveno-belog tima dobio preko potrebnu minutažu.
