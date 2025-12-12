Štoper na zimu potpisuje za Crvenu zvezdu? Na Marakani spremni da dovedu pojačanje, stiže reprezentativni kalibar!

FK Crvena zvezda mogli bi da dobije veliko pojačanje u zimskom prelaznom roku! Prema pisanjima "Mozzart sport-a", na "stadion Rajko Mitić" mogao bi da se vrati štoper Strahinja Eraković.

Srpski reprezentativac ove sezone kuburi sa minutažom u redovima Zenita, gde je stigao 2023. godine, i gde je na početku bio standardan u startnoj postavi. Želja rukovodstva Crvene zvezde postoji, a srpki defanzivac bi eventualnim povratkom u redove crveno-belog tima dobio preko potrebnu minutažu.