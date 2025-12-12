Anđušiću teško posle Željkovog odlaska: "Problemi su se krili u klubu"

Sportske.net pre 3 sata  |  Sportske.net, Sportal.blic.rs
Anđušiću teško posle Željkovog odlaska: "Problemi su se krili u klubu"

Iskusni srpski košarkaš Danilo Anđušić rekao je da mu je teško palo sve što se u poslednje dve nedelje dešavalo da Željkom Obradovićem u Partizanu te da najtrofejniji evropski trener sigurno nije zaslužio ono što mu se dogodilo.

Partizan je pre desetak dana i zvanično ostao bez trenera pošto je posle višednevne peripetije Obradović napustio klub, a način na koji je to učinio nije se svideo Obradoviću. "Niko nije očekivao da će se to dešavati. Jako je teško kada neko kao Željko Obradović, ko je vratio pompu oko Partizana, koji je podigao Partizan u poslednjih nekoliko godina, izađe pred javnost i kaže da više neće da bude deo kluba. To je svima sigurno bio šok, pa i meni. I bilo mi je jako
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Grobari na derbiju poslali brutalnu poruku Špancu koji treba da preuzme Partizan: "Neznalice, nisi dobrodošao"

Grobari na derbiju poslali brutalnu poruku Špancu koji treba da preuzme Partizan: "Neznalice, nisi dobrodošao"

Telegraf pre 33 minuta
Zašto je Partizan u prednosti i kako se treneri tako dobro znaju pred večiti derbi VIDEO

Zašto je Partizan u prednosti i kako se treneri tako dobro znaju pred večiti derbi VIDEO

Nova pre 2 sata
Tanjević prognozirao Večiti derbi: Zvezda ima blagu prednost, evo i zbog čega...

Tanjević prognozirao Večiti derbi: Zvezda ima blagu prednost, evo i zbog čega...

Kurir pre 4 sati
Darko Plavšić komentarisao derbi Partizan - Zvezda u Evroligi: "Ne bih rekao..."

Darko Plavšić komentarisao derbi Partizan - Zvezda u Evroligi: "Ne bih rekao..."

Telegraf pre 4 sati
Delije se oglasile pred večiti derbi i meč u Evroligi između Partizana i Zvezde: "Idemo svi da..."

Delije se oglasile pred večiti derbi i meč u Evroligi između Partizana i Zvezde: "Idemo svi da..."

Telegraf pre 4 sati
Grobari do koske gde god tata da igra: Lesorova deca i supruga bodre Partizan u Areni u derbiju!

Grobari do koske gde god tata da igra: Lesorova deca i supruga bodre Partizan u Areni u derbiju!

Hot sport pre 5 sati
Anđušić o Obradoviću: Šok! Problemi su se krili…

Anđušić o Obradoviću: Šok! Problemi su se krili…

Sport klub pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko Obradović

Sport, najnovije vesti »

Na večitom derbiju i porodica Matijasa Lesora

Na večitom derbiju i porodica Matijasa Lesora

Danas pre 13 minuta
Šmekerski potez Paspalja i Obradovića pred početak derbija

Šmekerski potez Paspalja i Obradovića pred početak derbija

Danas pre 1 sat
Da li će Janis Adetokumbo ostati u Milvokiju?

Da li će Janis Adetokumbo ostati u Milvokiju?

Danas pre 2 sata
Nvora diže Zvezdu na dvocifrenu prednost u trećoj deonici

Nvora diže Zvezdu na dvocifrenu prednost u trećoj deonici

RTS pre 3 minuta
POLUVREME - ''Hrkljuš'' na početku, Batler probudio Zvezdu, a Partizan i dalje nema pravog lidera

POLUVREME - ''Hrkljuš'' na početku, Batler probudio Zvezdu, a Partizan i dalje nema pravog lidera

Sportske.net pre 28 minuta