Evroliga – tabela: Zvezda van plej-of zone, Partizan sve bliži doigravanju

Košarkaši Partizana su vezali treću pobedu od trenutka kada je klupu napustio Željko Obradović, a ulogu šefa stručnog štaba preuzeo Mirko Ocokoljić.

U p3tak 15. kolu Evrolige, Partizan je pred domaćom publikom u Beogradskoj areni, savladao Crvenu zvezdu rezultatom 79:76. Što se tiče tabele Evrolige izabranici Saše Obradovića nakon odigranih 15. kola imaju skor 9/6 i zauzimaju 7. mesto na tabeli. To znači i da su ispali sa mesta koje vodi direktno u plej-of iako imaju isti učinak kao i peti i šeti, već bi, ako bi ostali na trenutnoj poziciji, morali da igraju plej-in. Sa druge strane, Partizan ima 6/9, ali i dve