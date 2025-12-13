Nastavlja se Super liga Srbije: Partizan dočekuje Napredak, Zvezda gostuje TSC-u

Nastavlja se Super liga Srbije: Partizan dočekuje Napredak, Zvezda gostuje TSC-u

Utakmicama 19. kola danas se nastavlja takmičenje u fudbalskoj Super ligi Srbije, branilac titule Crvena zvezda gostovaće TSC-u u Bačkoj Topoli, dok će lider prvenstva Partizan dočekati Napredak.

Prva utakmica 19. kola igraće se danas od 13 časova, kada će Čukarički dočekati Radnik, a sat vremena kasnije igraće Radnički i Javor u Kragujevcu. Od 16.30 časova sastaće se Vojvodina i OFK Beograd, a od 18 sati Železničar će u Pančevu ugostiti IMT. Fudbaleri Partizana dočekaće od 18.30 časova Napredak. U nedelju će se igrati dva meča, Mladost će u Lučanima od 13 sati dočekati Spartak, a Novi Pazar će od 17 časova dočekati Radnički iz Niša. Poslednja utakmica 19.
