Bruklin bez rešenja za Dejvisa i Flega, Dalas u seriji pobeda

RTS pre 1 sat
Bruklin bez rešenja za Dejvisa i Flega, Dalas u seriji pobeda

Košarkaši Dalasa nastavili su sa dobrim rezultatima, pošto su posle preokreta savladali Bruklin 119:111 (32:33, 33:28, 25:31, 29:19).

Ključnu ulogu u pobedi Maveriksa imao je Entoni Dejvis, koji je čak 20 od ukupno 24 poena postigao u drugom poluvremenu, uz 14 skokova i tri blokade. Bivši igrač Denver nagetsa, Majkl Porter džunior je ujedno ušao u seriju od četiri uzastopne utakmice sa najmanje 30 poena, što mu je prvi put u sedmogodišnjoj NBA karijeri. Iako je Dejvis igrao na poziciji centra zbog izostanka povređenih Dereka Lajvlija drugog i Danijela Gaforda, Dalas je dominirao u reketu i
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Čikago konačno osetio slast pobede, Vučević dvocifren

Čikago konačno osetio slast pobede, Vučević dvocifren

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBADenver

Sport, najnovije vesti »

Ljubav se vratila u Arenu, Ocokoljić je zaslužio šansu, a o igri Partizana ćemo drugi put

Ljubav se vratila u Arenu, Ocokoljić je zaslužio šansu, a o igri Partizana ćemo drugi put

Sportske.net pre 10 minuta
Semi Odželej smiren nakon poraza u derbiju: Svestan je gde su grešili!

Semi Odželej smiren nakon poraza u derbiju: Svestan je gde su grešili!

Hot sport pre 0 minuta
Dvejn Vašington prezadovoljan: „Veruje nam i nije povikao na nas ni jednom – taj osećaj, ta podrška!“

Dvejn Vašington prezadovoljan: „Veruje nam i nije povikao na nas ni jednom – taj osećaj, ta podrška!“

Hot sport pre 25 minuta
Sinerova nagrada koja menja pogled na tenis

Sinerova nagrada koja menja pogled na tenis

Sport klub pre 16 minuta
Džoel Embid konačno na MVP nivou! Brutalna partija centra Filadelfije za pobedu protiv Indijane (video)

Džoel Embid konačno na MVP nivou! Brutalna partija centra Filadelfije za pobedu protiv Indijane (video)

Kurir pre 31 minuta