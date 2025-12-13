Obradović pred Spartak: Očekujem reakciju igrača nakon poraza u derbiju

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je pred utakmicu 10. kola ABA lige da očekuje da njegova ekipa protiv Spartaka pokaže reakciju posle poraza od Partizana u večitom derbiju.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 19.00 časova Spartak iz Subotice u meču 10. kola grupe B ABA lige. Crveno-beli su u petak u gostima poraženi od Partizana rezultatom 79:76 u 15. kolu Evrolige. "Očekuje nas utakmica protiv fizički snažne ekipe, i u tom segmentu moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću jer će ovo biti duel sa timom koji igra čvrsto. Neće biti lako, ne samo zbog njihovog kvaliteta već i zbog određene emotivne i fizičke ispražnjenosti