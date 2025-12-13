Obradović pred Spartak: Očekujem reakciju igrača nakon poraza u derbiju
RTS pre 11 minuta
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je pred utakmicu 10. kola ABA lige da očekuje da njegova ekipa protiv Spartaka pokaže reakciju posle poraza od Partizana u večitom derbiju.
Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 19.00 časova Spartak iz Subotice u meču 10. kola grupe B ABA lige. Crveno-beli su u petak u gostima poraženi od Partizana rezultatom 79:76 u 15. kolu Evrolige. "Očekuje nas utakmica protiv fizički snažne ekipe, i u tom segmentu moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću jer će ovo biti duel sa timom koji igra čvrsto. Neće biti lako, ne samo zbog njihovog kvaliteta već i zbog određene emotivne i fizičke ispražnjenosti