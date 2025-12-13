Obradović pred Spartak: Očekujem reakciju igrača nakon poraza u derbiju

RTS pre 11 minuta
Obradović pred Spartak: Očekujem reakciju igrača nakon poraza u derbiju

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je pred utakmicu 10. kola ABA lige da očekuje da njegova ekipa protiv Spartaka pokaže reakciju posle poraza od Partizana u večitom derbiju.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u nedelju od 19.00 časova Spartak iz Subotice u meču 10. kola grupe B ABA lige. Crveno-beli su u petak u gostima poraženi od Partizana rezultatom 79:76 u 15. kolu Evrolige. "Očekuje nas utakmica protiv fizički snažne ekipe, i u tom segmentu moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću jer će ovo biti duel sa timom koji igra čvrsto. Neće biti lako, ne samo zbog njihovog kvaliteta već i zbog određene emotivne i fizičke ispražnjenosti
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Jovanović: Moramo da zaustavimo Zvezdin kontranapad; Obradović: Očekujem da pokažemo reakciju protiv Spartaka

Jovanović: Moramo da zaustavimo Zvezdin kontranapad; Obradović: Očekujem da pokažemo reakciju protiv Spartaka

RTV pre 6 minuta
Obradović očekuje reakciju nakon derbija: Neće biti lako protiv Spartaka

Obradović očekuje reakciju nakon derbija: Neće biti lako protiv Spartaka

Dnevnik pre 11 minuta
Novi trener Partizana spreman za naredni izazov, "grobari" se nadaju ozvaničenju: Disciplina i koncentracija, to traži od…

Novi trener Partizana spreman za naredni izazov, "grobari" se nadaju ozvaničenju: Disciplina i koncentracija, to traži od crno-belih košarkaša!

Kurir pre 21 minuta
Jovanović pred Crvenu zvezdu: Moramo da budemo fokusirani i pokažemo čvrstinu

Jovanović pred Crvenu zvezdu: Moramo da budemo fokusirani i pokažemo čvrstinu

Kurir pre 36 minuta
"Moramo da zaustavimo njihov kontranapad..." Vlada Jovanović pred meč Crvena zvezda - Spartak

"Moramo da zaustavimo njihov kontranapad..." Vlada Jovanović pred meč Crvena zvezda - Spartak

Večernje novosti pre 36 minuta
Jovanović: Moramo da zaustavimo Zvezdin kontranapad i ne dozvolimo lake poene

Jovanović: Moramo da zaustavimo Zvezdin kontranapad i ne dozvolimo lake poene

RTS pre 51 minuta
Ocokoljić: Očekuje nas teška utakmica, FMP ume često da iznenadi promenama igre

Ocokoljić: Očekuje nas teška utakmica, FMP ume često da iznenadi promenama igre

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanSuboticaEvroligaABA ligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Srbija ne može protiv „dželata“ iz prethodnih kvalifikacija: Određeni „šeširi“ za A diviziju Ligu nacija

Srbija ne može protiv „dželata“ iz prethodnih kvalifikacija: Određeni „šeširi“ za A diviziju Ligu nacija

Danas pre 41 minuta
Jovanović: Moramo da zaustavimo Zvezdin kontranapad; Obradović: Očekujem da pokažemo reakciju protiv Spartaka

Jovanović: Moramo da zaustavimo Zvezdin kontranapad; Obradović: Očekujem da pokažemo reakciju protiv Spartaka

RTV pre 6 minuta
Junak pobede Partizana u derbiju o Ocokoljiću: „Nije vikao na nas otkad je preuzeo tim“

Junak pobede Partizana u derbiju o Ocokoljiću: „Nije vikao na nas otkad je preuzeo tim“

Danas pre 16 minuta
Ovaj Hofenhajm je strah i trepet kod kuće, "vukovi" siloviti u Menhengladbahu, Ajntraht pamti samo pobedu

Ovaj Hofenhajm je strah i trepet kod kuće, "vukovi" siloviti u Menhengladbahu, Ajntraht pamti samo pobedu

Sportske.net pre 6 minuta
Nebojša Čović se posle derbija pita kuda ide srpska košarka, evo šta ga je razočaralo!

Nebojša Čović se posle derbija pita kuda ide srpska košarka, evo šta ga je razočaralo!

Sportske.net pre 11 minuta