Voker i Klajburn podelili MVP nagradu za 15. kolo Evrolige

RTS pre 1 sat
Voker i Klajburn podelili MVP nagradu za 15. kolo Evrolige

Košarkaš Makabija Loni Voker i igrač Barselone Vil Klajburn podelili su nagradu za najkorisnijeg (MVP) igrača 15. kola Evrolige, pošto su obojica ostvarila indeks korisnosti 33.

Voker je do najboljeg učinka u evroligaškoj karijeri stigao u pobedi nad Asvelom kod kuće rezultatom 92:84. Ubacio je 29 poena (10/11 dvojke, 2/8 trojke i 3/3 slobodna bacanja), i imao devet skokova i jednu asistenciju. Klajburn je u pobedi Barselone nad Olimpijakosom 98:85 dao 28 poena (3/5 dvojke, 7/10 trojke, 1/1 bacanja), a imao je i tri skoka, dve asistencije, tri ukradene lopte i jednu blokadu.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Karlik Džons o povratku na teren: „Voleo bih da je ranije…“

Karlik Džons o povratku na teren: „Voleo bih da je ranije…“

Danas pre 28 minuta
Košarkaš Barselone Klajburn i Voker iz Makabija najkorisniji igrači 15. kola Evrolige

Košarkaš Barselone Klajburn i Voker iz Makabija najkorisniji igrači 15. kola Evrolige

Radio sto plus pre 13 minuta
Komšije podelile MVP nagradu: Američka šuterska rapsodija

Komšije podelile MVP nagradu: Američka šuterska rapsodija

Sport klub pre 23 minuta
Tajriku Džonsu nijansa falila do MVP-a kola

Tajriku Džonsu nijansa falila do MVP-a kola

Sportske.net pre 3 minuta
Loni Voker i Vil Klajburn podelili MVP nagradu

Loni Voker i Vil Klajburn podelili MVP nagradu

Politika pre 33 minuta
(VIDEO) Pogledajte kako Batler je jednostavno odustao u poslednjem napadu na „večitom derbiju“

(VIDEO) Pogledajte kako Batler je jednostavno odustao u poslednjem napadu na „večitom derbiju“

Danas pre 1 sat
Vlade Đurović nahvalio Vašingtona: „Svi mi i dalje govore – totalni divljak, ali on je opak igrač“

Vlade Đurović nahvalio Vašingtona: „Svi mi i dalje govore – totalni divljak, ali on je opak igrač“

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaBarselonaEvroligaOlimpijakos

Sport, najnovije vesti »

Karlik Džons o povratku na teren: „Voleo bih da je ranije…“

Karlik Džons o povratku na teren: „Voleo bih da je ranije…“

Danas pre 28 minuta
Zoran Tošić iskren: „Pooštravanje limita za strance je zdrava odluka!“

Zoran Tošić iskren: „Pooštravanje limita za strance je zdrava odluka!“

Hot sport pre 8 minuta
I kad je teško Nadal je spreman za šalu: Izgleda da neću moći da igram na Australian openu u januaru

I kad je teško Nadal je spreman za šalu: Izgleda da neću moći da igram na Australian openu u januaru

Hello pre 38 minuta
Košarkaš Barselone Klajburn i Voker iz Makabija najkorisniji igrači 15. kola Evrolige

Košarkaš Barselone Klajburn i Voker iz Makabija najkorisniji igrači 15. kola Evrolige

Radio sto plus pre 13 minuta
Ben Sulajem reizabran na mesto predsednika FIA

Ben Sulajem reizabran na mesto predsednika FIA

Sportske.net pre 33 minuta