Sterling Braun o situaciji u Partizanu: Uopšte nije bilo teško

Sport klub pre 6 minuta  |  Autor: Nikola Novaković
Krilni košarkaš Partizana Sterling Braun govorio je za medije posle pobede nad Crvenom zvezdom u dramatičnoj završnici prvog "večitog derbija" sezone.

Imala je Zvezda i 16 poena prednosti na ovom meču, ali je na kraju tim Mirka Ocokoljića stigao do šeste evroligaške pobede u sezoni? Koliko je Partizanu bilo teško da prebrodi sve ono što se dešavalo na terenu i van njega tokom poslednjih sedmica i posle ostavke Željka Obradovića? „Nije bilo teško uopšte. Mi igramo košarku i znamo koji nam je posao. To je ono što ćemo nastaviti da radimo„, rekao je Sterling Braun okupljenim predstavnicima medija u Beogradskoj
Košarka, Crvena Zvezda, Partizan, Željko Obradović, derbi, večiti derbi

