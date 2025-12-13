Stojaković: Lekcija koja je ovog puta bila besplatna

Dva gola prednosti na poluvremenu, pa dva lako primljena gola i za malo od gotovog veresija.

Na kraju ipak 3:2. Lekcija koja nije skupo plaćena - ocenio je posle meča sa Napretkom trener Partizana Nenad Stojaković. „Najvažnija su tri boda. Jako zahtevna utakmica od samog početka, Napredak jako hrabar, negde u pripremi te utakmice sam znao da neće biti lako. Dosta igrača u Napretku sam trenirao, znam ih i znam da imaju kvalitet. To do sada u prvenstvu nisu pokazali, ali ako budu nastavili ovako ubrzo će izaći iz zone kojoj ne pripadaju. Bilo je dosta nekih