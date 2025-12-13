Stojaković: Lekcija koja je ovog puta bila besplatna

Sport klub pre 17 minuta  |  Autor: Maja Todić
Stojaković: Lekcija koja je ovog puta bila besplatna

Dva gola prednosti na poluvremenu, pa dva lako primljena gola i za malo od gotovog veresija.

Na kraju ipak 3:2. Lekcija koja nije skupo plaćena - ocenio je posle meča sa Napretkom trener Partizana Nenad Stojaković. „Najvažnija su tri boda. Jako zahtevna utakmica od samog početka, Napredak jako hrabar, negde u pripremi te utakmice sam znao da neće biti lako. Dosta igrača u Napretku sam trenirao, znam ih i znam da imaju kvalitet. To do sada u prvenstvu nisu pokazali, ali ako budu nastavili ovako ubrzo će izaći iz zone kojoj ne pripadaju. Bilo je dosta nekih
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Stojaković nije zadovoljan odbranom Partizana: Bolje da smo pobedili sa 1:0

Stojaković nije zadovoljan odbranom Partizana: Bolje da smo pobedili sa 1:0

Euronews pre 6 minuta
Stojaković nakon ludog meča i pobede: „Važna su tri boda, više ne bih komentarisao“

Stojaković nakon ludog meča i pobede: „Važna su tri boda, više ne bih komentarisao“

Nova pre 16 minuta
Arne Slot otkrio kakva je sudbina Mohameda Salaha u Liverpulu

Arne Slot otkrio kakva je sudbina Mohameda Salaha u Liverpulu

Telegraf pre 11 minuta
Stojaković kao Vujošević: "Ovo je lekcija, ali dobro je da je bila besplatna"

Stojaković kao Vujošević: "Ovo je lekcija, ali dobro je da je bila besplatna"

Sportske.net pre 1 sat
Možda smo zaslužili taj bod: Trener Napretka smatra da je Partizan pobedio ne potpuno zasluženo!

Možda smo zaslužili taj bod: Trener Napretka smatra da je Partizan pobedio ne potpuno zasluženo!

Hot sport pre 1 sat
Bolje da je minimalna pobeda: Stojaković razočaran zbog dva gola!

Bolje da je minimalna pobeda: Stojaković razočaran zbog dva gola!

Hot sport pre 41 minuta
Partizanov trener nije zadovoljan: Kada primiš golove...

Partizanov trener nije zadovoljan: Kada primiš golove...

Sputnik pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

Pet golova u pobedi Partizana nad Napretkom u Super ligi

Pet golova u pobedi Partizana nad Napretkom u Super ligi

Danas pre 1 sat
Može li Crvena zvezda da prekine niz od četiri poraza? „Moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću“

Može li Crvena zvezda da prekine niz od četiri poraza? „Moramo da odgovorimo čvrstinom i fizikalnošću“

Danas pre 4 sati
Partizan bolji od Napretka, remi Vojvodine i OFK Beograda, Železničar u Pančevu pobedio IMT

Partizan bolji od Napretka, remi Vojvodine i OFK Beograda, Železničar u Pančevu pobedio IMT

RTV pre 16 minuta
Oglasio se Obradović: Trener Crvene zvezde poslao poruku dan nakon bolnog poraza od Partizana!

Oglasio se Obradović: Trener Crvene zvezde poslao poruku dan nakon bolnog poraza od Partizana!

Hot sport pre 1 minut
Unikaha u seriji, poraz srpskog Breogana

Unikaha u seriji, poraz srpskog Breogana

Sport klub pre 17 minuta