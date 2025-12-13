Ocokoljićev recept za Partizan: Disciplina!

Sputnik pre 1 sat
Ocokoljićev recept za Partizan: Disciplina!

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić rekao je da njegovu ekipu očekuje teška utakmica u ABA ligi jer FMP ume često da iznenadi promenama igre, te da njegovi igrači moraju da igraju disciplinovano. U ovaj meč crno-beli ulaze posle pobede u večitom derbiju nad Crvenom zvezdom.

Partizan u meču 10. kola Grupe A ABA lige gostuje FMP-u u Železniku u nedelju od 21 čas. Partizan ima skor 6-1, a FMP 4-4. Crno-beli za sada imaju sve pobede od momenta kada je Ocokoljić preuzeo tim. Košarkaš Partizana Sterling Braun je rekao da ekipa zna šta mora da uradi da bi pobedila. „Na svaku utakmicu izlazimo sa istim ciljem, da pobedimo. Tako radimo od početka sezone i to se neće menjati. Moramo da nastavimo u istom ritmu, da se međusobno bolje razumemo,
