Partizan savršenim poluvremenom razbio FMP i nastavio fantastičan niz, ovakvog Miltona su navijači čekali

Košarkaši Partizana savladali su FMP Železnik u meču 10. kola A grupe ABA lige rezultatom 91:79 i tako nastavili niz sjajnih rezultata.

Partizan je ponovo u meč ušao veoma smušeno i zbunjeno, nisu uspevali crno-beli da dođu do prednosti nakon početnih 5:2 posle trojke Džabarija Parkera. FMP je od 7:6 za crno-bele stigao do viška od osam poena (15:7), ali su crno-beli uspeli da uhvate priključak i priđu na 21:19. U drugoj je viđena rezultatska klackalica, imali su i jedni i drugi vođstvo, Partizan je od 31:30 za FMP stigao do 37:33, ali su domaći imali odgovor i prvo poluvreme dobili 44:39. Početak