Užasna vest, Aleksa Avramović polomio rebro

Nova pre 2 sata  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Užasna vest, Aleksa Avramović polomio rebro

Reprezentativac Srbije i košarkaš Dubaija, Aleksa Avramović, doživeo je prelom jednog rebra, dok mu je drugo napuklo.

Ovu informaciju preneo je ruski „Okko sport“. Biće mu potrebno šest do osam nedelja oporavka. Tako da, mogao bi krajem januara da se vrati na teren. Već neko vreme se Avramović muči sa povredama i jedva da je uopšte i igrao ove sezone, od koje je član Dubaija, a gde je došao iz moksovskog CSKA. Zbog povrede kolena propuštao je utakmice u uvodnoj fazi sezone u kojoj je dosad igrao svega četiri puta.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Aleksa Avramović polomio rebro

Aleksa Avramović polomio rebro

Ozon press pre 1 sat
Teška povreda Alekse Avramovića: Srpski košarkaš slomio rebro, čeka ga duga pauza

Teška povreda Alekse Avramovića: Srpski košarkaš slomio rebro, čeka ga duga pauza

Nedeljnik pre 1 sat
Neće, pa neće - Avramović se opet povredio!

Neće, pa neće - Avramović se opet povredio!

Sportske.net pre 1 sat
Prelom Alekse Avramovića: Srbin duže vreme van terena!

Prelom Alekse Avramovića: Srbin duže vreme van terena!

Hot sport pre 1 sat
Katastrofa za Aleksu Avramovića: Nova teška povreda, ne igra protiv Partizana i Zvezde?

Katastrofa za Aleksu Avramovića: Nova teška povreda, ne igra protiv Partizana i Zvezde?

Mondo pre 1 sat
Koliko ovaj čovek nema sreće, pa to je strašno. Kad god pomislite da ste maler, setite se Alekse: Nestvarno šta mu se sve…

Koliko ovaj čovek nema sreće, pa to je strašno. Kad god pomislite da ste maler, setite se Alekse: Nestvarno šta mu se sve dešava!

Kurir pre 1 sat
Aleksa Avramović opet povređen! Evo šta sad muči srpskog reprezentativca, pauza će biti baš duga!

Aleksa Avramović opet povređen! Evo šta sad muči srpskog reprezentativca, pauza će biti baš duga!

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCSKAAleksa Avramović

Sport, najnovije vesti »

Odbojkaši Voše se vratili na pobednički kolosek: Slavlje u pravi čas

Odbojkaši Voše se vratili na pobednički kolosek: Slavlje u pravi čas

Dnevnik pre 2 minuta
Suvišno je pričati o kvalitetima Zvezde: Trener Spartaka pred derbi ABA lige

Suvišno je pričati o kvalitetima Zvezde: Trener Spartaka pred derbi ABA lige

Euronews pre 2 minuta
TSC pred dolazak Zvezde: Pokušaćemo da iznenadimo šampiona... (video)

TSC pred dolazak Zvezde: Pokušaćemo da iznenadimo šampiona... (video)

Kurir pre 2 minuta
Šeju i ekipi neće biti dobro! Vembanjama ih brutalno ponizio i van terena: Izašao pred novinare i izjavom zapalio Ameriku!

Šeju i ekipi neće biti dobro! Vembanjama ih brutalno ponizio i van terena: Izašao pred novinare i izjavom zapalio Ameriku!

Kurir pre 2 minuta
Partizanovo strpljenje može da košta čak 30 miliona!

Partizanovo strpljenje može da košta čak 30 miliona!

B92 pre 2 minuta