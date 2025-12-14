Užasna vest, Aleksa Avramović polomio rebro

Reprezentativac Srbije i košarkaš Dubaija, Aleksa Avramović, doživeo je prelom jednog rebra, dok mu je drugo napuklo.

Ovu informaciju preneo je ruski „Okko sport“. Biće mu potrebno šest do osam nedelja oporavka. Tako da, mogao bi krajem januara da se vrati na teren. Već neko vreme se Avramović muči sa povredama i jedva da je uopšte i igrao ove sezone, od koje je član Dubaija, a gde je došao iz moksovskog CSKA. Zbog povrede kolena propuštao je utakmice u uvodnoj fazi sezone u kojoj je dosad igrao svega četiri puta.