''Minimalac'' Juventusa u Bolonji za povratak među pet vodećih

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
''Minimalac'' Juventusa u Bolonji za povratak među pet vodećih

Večerašnji program u okviru 15. kola italijanske Serije A završen je utakmicom između Bolonje i Juventusa.

Bez povređenog Vlahovića i sa Kostićem na klupi za rezerve, slavili su gosti iz Torina rezultatom 1:0, a Bolonja je meč završila sa igračem manje na terenu. Juventus je ovom pobedom uspeo da se probije na peto mesto na tabeli sa 26 bodova, a preskočio je upravo Bolonju koja ima bod manje. Gol odluke je postignut u 64. minutu. Gosti su iznudili korner sa desne strane. Izveli su uigranu kombinaciju, na kraju je Jildiz uputio centaršut, a Huan Kabal je glavom zahvatio
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Juventus može i bez Vlahovića: Stara dama slavila u Bolonji!

Juventus može i bez Vlahovića: Stara dama slavila u Bolonji!

Kurir pre 1 sat
Huan Kabal doneo pobedu fudbalerima Juventusa protiv Bolonje

Huan Kabal doneo pobedu fudbalerima Juventusa protiv Bolonje

Politika pre 1 sat
Fudbaleri Novog Pazara pobedili Radnički iz Niša

Fudbaleri Novog Pazara pobedili Radnički iz Niša

Serbian News Media pre 2 sata
Švabe silne u Bremenu: Štutgart ubedljivo pobedio Verder

Švabe silne u Bremenu: Štutgart ubedljivo pobedio Verder

Kurir pre 2 sata
Nemanja Matić napravio haos u Seriji A: Šokirao Luku Modrića, održao čas fudbala na San Siru

Nemanja Matić napravio haos u Seriji A: Šokirao Luku Modrića, održao čas fudbala na San Siru

Mondo pre 1 sat
Fudbaleri Štutgarta ubedljivo savladali Verder

Fudbaleri Štutgarta ubedljivo savladali Verder

Politika pre 1 sat
Inter savladao Đenovu i preuzeo prvo mesto (video)

Inter savladao Đenovu i preuzeo prvo mesto (video)

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

JuventusBolonjaTorino

Sport, najnovije vesti »

Haugan slavio u slalomu u Val d'Izeru

Haugan slavio u slalomu u Val d'Izeru

Sportske.net pre 6 minuta
Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Zvezda nije dozvolila peti poraz u nizu protiv tima sa severa Srbije

Danas pre 16 minuta
Virtus ima novi problem pred Partizan, šta je Duško Ivanović otkrio posle poraza u Milanu?

Virtus ima novi problem pred Partizan, šta je Duško Ivanović otkrio posle poraza u Milanu?

Sportske.net pre 11 minuta
Obradović otkrio da je Moneke trenirao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se…

Obradović otkrio da je Moneke trenirao i istakao koliko je sve naporno: „Ja sam premoren, a zaista ne mogu da shvatim kako se osećaju igrači“

Danas pre 16 minuta
Partizan nastavlja da pobeđuje sa Ocokoljićem na klupi

Partizan nastavlja da pobeđuje sa Ocokoljićem na klupi

Danas pre 1 sat