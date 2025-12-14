''Minimalac'' Juventusa u Bolonji za povratak među pet vodećih

Večerašnji program u okviru 15. kola italijanske Serije A završen je utakmicom između Bolonje i Juventusa.

Bez povređenog Vlahovića i sa Kostićem na klupi za rezerve, slavili su gosti iz Torina rezultatom 1:0, a Bolonja je meč završila sa igračem manje na terenu. Juventus je ovom pobedom uspeo da se probije na peto mesto na tabeli sa 26 bodova, a preskočio je upravo Bolonju koja ima bod manje. Gol odluke je postignut u 64. minutu. Gosti su iznudili korner sa desne strane. Izveli su uigranu kombinaciju, na kraju je Jildiz uputio centaršut, a Huan Kabal je glavom zahvatio