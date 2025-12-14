TVITOVI - Ko mora napolje, a ko unutra?

Košarkaši Crvene zvezde upisali su šestu ovosezonsku pobedu u AdmiralBet ABA ligi pošto su savladali Spartak iz Subotice u "Pioniru".

Bila je to utakmica prepuna oscilacija tokom prvog poluvremena, a onda je Crvena zvezda u nastavku preuzela kontrolu i savladala žilave Subotičane. Odličan je bio Džered Batler sa 18 poena, vrlo važnu rolu odigrao je i Stefan Miljenović. Utisak navijača je da bi Batler morao da igra pre Kodija, ali isto tako nisu oduševljeni Devonteom Grejemom. Grejem ritam mora hvatati kroz ABA, nema prostora da to radi u EL. A dok ne uhvati ritam ozbiljno razmisliti o tome da te