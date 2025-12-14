Kakav maler! Povredio se Aleksa Avramović

NEMA sreće Aleksa Avramović od prelaska u Dubai, prati ga povreda za povredom, te još uvek zbog toga nije pronašao svoj prepoznatljivi ritam.

FOTO: KK Dubai/ABA liga Letos je iz Rusije stigao u Dubai, a već tada doživeo je povredu koja ga je držala van terena do novembra. Naime, Avramović je doživeo novu povredu i po svemu sudeći čeka ga višenedeljna pauza, preneo je ruski Okko Sport. Kako se navodi, u pitanju je prelom rebra. Aleksa je ove sezone odigrao samo četiri utakmice u Evroligi i prosečno beležio 11,5 poena i tri asistencije, dok je u ABA ligi upisao dva nastupa.