Kakav maler! Povredio se Aleksa Avramović

Večernje novosti pre 1 sat
Kakav maler! Povredio se Aleksa Avramović

NEMA sreće Aleksa Avramović od prelaska u Dubai, prati ga povreda za povredom, te još uvek zbog toga nije pronašao svoj prepoznatljivi ritam.

FOTO: KK Dubai/ABA liga Letos je iz Rusije stigao u Dubai, a već tada doživeo je povredu koja ga je držala van terena do novembra. Naime, Avramović je doživeo novu povredu i po svemu sudeći čeka ga višenedeljna pauza, preneo je ruski Okko Sport. Kako se navodi, u pitanju je prelom rebra. Aleksa je ove sezone odigrao samo četiri utakmice u Evroligi i prosečno beležio 11,5 poena i tri asistencije, dok je u ABA ligi upisao dva nastupa. BONUS VIDEO: Top 10 najboljih
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Prelom Alekse Avramovića: Srbin duže vreme van terena!

Prelom Alekse Avramovića: Srbin duže vreme van terena!

Hot sport pre 10 minuta
Užasna vest, Aleksa Avramović polomio rebro

Užasna vest, Aleksa Avramović polomio rebro

Nova pre 31 minuta
Aleksa Avramović opet povređen! Evo šta sad muči srpskog reprezentativca, pauza će biti baš duga!

Aleksa Avramović opet povređen! Evo šta sad muči srpskog reprezentativca, pauza će biti baš duga!

Dnevnik pre 31 minuta
Aleksa Avramović polomio rebro

Aleksa Avramović polomio rebro

Ozon press pre 31 minuta
Katastrofa za Aleksu Avramovića: Nova teška povreda, ne igra protiv Partizana i Zvezde?

Katastrofa za Aleksu Avramovića: Nova teška povreda, ne igra protiv Partizana i Zvezde?

Mondo pre 15 minuta
Novi peh i povreda Alekse Avramovića: Sledi višenedeljna pauza

Novi peh i povreda Alekse Avramovića: Sledi višenedeljna pauza

Euronews pre 6 minuta
Opet duga pauza: Avramović doživeo prelom

Opet duga pauza: Avramović doživeo prelom

Sport klub pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

DubaiEvroligaRusijaABA ligaAleksa Avramović

Sport, najnovije vesti »

Prelom Alekse Avramovića: Srbin duže vreme van terena!

Prelom Alekse Avramovića: Srbin duže vreme van terena!

Hot sport pre 10 minuta
"Ponudio sam svoj život, samo da mi otac preživi" Životna priča jednog od najvećih srpskih sportsta u istoriji: Kad je umro…

"Ponudio sam svoj život, samo da mi otac preživi" Životna priča jednog od najvećih srpskih sportsta u istoriji: Kad je umro, prekinuo sam karijeru

Kurir pre 31 minuta
Alkaraz o Đokoviću, Federeru i Nadalu: „Još nisam ni blizu“

Alkaraz o Đokoviću, Federeru i Nadalu: „Još nisam ni blizu“

Vesti online pre 6 minuta
Ocokoljić: Pobeda protiv Srtudentskog centra mi je najdraža otkako sam trener u Borcu

Ocokoljić: Pobeda protiv Srtudentskog centra mi je najdraža otkako sam trener u Borcu

Morava info pre 26 minuta
Ocokoljić: Pobeda protiv Studentskog centra mi je najdraža otkako sam trener u Borcu

Ocokoljić: Pobeda protiv Studentskog centra mi je najdraža otkako sam trener u Borcu

Morava info pre 1 minut