Obradović zagonetan o Monekeu, pričao o derbiju i Hapoelu: „Nikad nisam bio u takvoj situaciji, pozajmljivali smo igrače“…

Saša Obradović, trener Crvene zvezde, pričao je o meču sa Hapoelom iz Tel Aviva, koji u utorak od 20.05 dočekuje crveno-bele u Jerusalimu.

Najpre se prisetio dešavanja na večitom derbiju prošle nedelje, pošto je Partizan posle velikog preokreta savladao Zvezdu i tako pokazao da u crveno-belim redovima ima određenih problema. „Posle derbija prvo i osnovno zadnja četvrtina, način na koji smo igrali, kako je trebalo da izreagujemo čak i na te neke sudijske odluke koje su i posle prespavanih noći bile vrlo problematične, ali ako želiš da igraš na visokom nivou moraš da znaš kako i u tim nekim stvarima da