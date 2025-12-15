Paspalj: Mirko Ocokoljić do daljeg ostaje trener, Parker ogroman teret za klub

Sportski direktor košarkaškog kluba Partizan Žarko Paspalj izjavio je danas u Beogradu da Mirko Ocokoljić ostaje do daljeg trener "crno-belih"

Sportski direktor košarkaškog kluba Partizan Žarko Paspalj izjavio je danas u Beogradu da Mirko Ocokoljić ostaje do daljeg trener "crno-belih". Ocokoljić je vodio Partizan na prethodna četiri meča u Evroligi i regionalnoj ABA ligi, pošto je 26. novembra šef stručnog štaba "crno-belih" Željko Obradović podneo ostavku. "Da li je želja Ocokoljića da nastavi da ovo radi? Lično, mislim da nije, poznajući njegove afinitete. Šta bi bilo da je otišlo u drugom pravcu?