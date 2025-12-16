Šengun hvalio Nikolu i progovorio šta misli o nadimku „Bejbi Jokić“ (VIDEO)

NBA liga je imala priliku da gleda neverovatan okršaj Nikola Jokića i Alperena Šenguna.

Obojica su ostvarila tripl-dabl, a Nagetsi su na svom terenu slavili sa 128:125 posle produžetka. Turski reprezentativac nije štedeo reči hvale za igru Nikole Jokića. – On je neverovatan, znate. Sjajan je ofanzivni igrač i može da uradi bilo šta u napadu. Ali, on ima i Džamala Mareja pored sebe, tako da… Pokušavaš da ga čuvaš, a ne možeš da ga pipneš u isto vreme, pa on dobija faul svaki put. Samo pokušavam da budem solidan na svakoj poziciji i da uradim najbolje