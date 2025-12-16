Šengun hvalio Nikolu i progovorio šta misli o nadimku „Bejbi Jokić“ (VIDEO)

Danas pre 36 minuta
NBA liga je imala priliku da gleda neverovatan okršaj Nikola Jokića i Alperena Šenguna.

Obojica su ostvarila tripl-dabl, a Nagetsi su na svom terenu slavili sa 128:125 posle produžetka. Turski reprezentativac nije štedeo reči hvale za igru Nikole Jokića. – On je neverovatan, znate. Sjajan je ofanzivni igrač i može da uradi bilo šta u napadu. Ali, on ima i Džamala Mareja pored sebe, tako da… Pokušavaš da ga čuvaš, a ne možeš da ga pipneš u isto vreme, pa on dobija faul svaki put. Samo pokušavam da budem solidan na svakoj poziciji i da uradim najbolje
Ubijanje u pojam! Šengun i ekipa nisu znali šta ih je snašlo - Srbin ih doveo do ludila! Magija Nikole Jokića, gledajte i uživajte! (video)

Uznemirujući snimak! Pogledajte stravičan pad reprezentativca Srbije: dvorana zanemela, ljudi se hvatali za glavu!

Bolan pad Jovića na lakat, Spolstra: Ludi Srbin se smejao, snimci negativni

Navijači slave „Jokmas“, Jokić ga ne podnosi: „Čija je to ideja bila? Ubija me!“

Jokić zagrmeo na novinare: „Prestanite to da radite, ne znam šta pokušavate da postignete time?!“

Šengun: Jokića ne smete da dirnete, stalno izvlači faulove

VIDEO Pogledajte kako je Jokić nasamario Šenguna, Turčin odmah skočio na sudije: Nadigrao rivala, a onda mu u napadu uradio baš ovo

Nišlija Stevan Ivković ulazi u ring protiv šampiona organizacije „Warzone“

Kardif - “Plave ptice” bez krila!

Novinari bombardovali Lazetića pitanjima o jednoj stvari, on im jasno stavio do znanja: To što vi ne znate, nije moj problem!

Poznato gde Novak započinje narednu sezonu

Amorim žali zbog rezultata na meču protiv Bornmuta: Navijačima je sigurno bilo zabavno

