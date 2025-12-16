„Ludi Srbin, nisam mogao da verujem šta vidim“: Jović zadobio povredu lakta, pa teren napustio smejući se! (video)

Jović pokazao karakter Srbina! U porazu Majamija od Toronto Reptorsa (106:96), ekipa Erika Spolstre doživela je ne samo rezultatski, već i pravi udarac.

Nikola Jović je na terenu proveo svega 12 sekundi, jer je u prvoj četvrtini zadobio povredu. Naime, prilikom pokušaja zakucavanja, nezgodno je pao van terena, direktno na ruku, tačnije na lakat. A look at the Nikola Jovic fall… (via @HeatCulture13) pic.twitter.com/jkBIRqq0MG — (@HeatvsHaters) December 16, 2025 Prilikom izlaska sa terena sa fiksiranom rukom, Nikola Jović se smejao, što je šokiralo i njegovog trenera. Nakon utakmice, Spolstra je izjavio da je ostao u