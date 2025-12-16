Kakva dominacija! Sabalenka izabrana za najbolju teniserku sezone! Beloruskinja pokupila 80 odsto glasova, na vrhu je drugu godinu uzastopno!

Prva teniserka sveta je drugu sezonu uzastopno izabrana za najbolju igračicu, saopšteno je danas na sajtu takmičenja.

Kako se navodi na sajtu WTA, Sabalenka je dobila gotovo 80 odsto glasova međunarodnih medija u sezoni u kojoj je ostvarila najviše pobeda (63) i postavila rekord u singlu po zaradi od 15.008.519 dolara. Ona je ove sezone osvojila četiri titule, najviše među teniserkama, uključujući i trofej na Ju Es openu, a takođe, igrala je u najviše finala - devet. Osim trofeja u Njujorku, osvojila je titule u Brizbejnu, Majamiju i Madridu i čitavu godinu provela je na prvom
