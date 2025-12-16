Đoković u Adelejdu započinje novu sezonu

Srpski teniser Novak Đoković narednu sezonu počinje na turniru u Adelejdu, potvrdili su organizatori turnira.

Turnir iz kategorije 250 se igra od 12. do 17. januara, a Đokoviću, šampionu iz 2023. godine, ovo će biti treće učešće u Adelejdu. U muškoj konkurenciji će uz Đokovića, koji će biti prvi nosilac, između ostalih igrati i deseti igrač sveta Džek Drejper, kao i Alehandro Davidovič Fokina, Tomi Pol, Jiri Lehečka, Stefanos Cicipas, Žoao Fonseka i domaći favorit Aleksej Popirin. U ženskoj konkurenciji takmičiće se čak četiri teniserke iz top 10, a to su Medison Kiz,