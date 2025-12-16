Zbunjeni Šengun: Jokić dvostruki MVP, sviraju faul ako ga taknemo

Sport klub pre 23 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Zbunjeni Šengun: Jokić dvostruki MVP, sviraju faul ako ga taknemo

Zvezda Hjuston roketsa greškom je "ukrala" srpskom reprezentativcu jedno zvanje najkorisnijeg igrača NBA lige.

Somborac je u fantastičnom dvoboju nadigrao turskog centra, a njegov Denver upisao je vrlo važan trijumf posle produžetka (128:125). Bio je to prvi duel u istoriji najjače lige sveta, u kom su obe „petice“ zabeležile tripl-dabl učinak. Posle utakmice, 23-godišnjak prokomentarisao je dešavanja na terenu. „On je sjajan u napadu, radi šta god poželi. Pokušavali smo da ga zaustavimo, ali znamo da ne smemo da ga dotaknemo jer će dobiti faul. On ima dva MVP trofeja, ali
