Šengun 'pecnuo' Jokića: "Nadam se da ću dostići njegov nivo u dobijanju faulova"

Talentovani turski košarkaš Alperen Šengun briljirao je noćas u porazu Hjuston Roketsa u meču protiv Denver Nagetsa budući da je u direktnom okršaju protiv Nikole Jokića ostvario tripl-dabl učinak.

Uprkos porazu svog tima, Šengun je bio prilično raspoložen posle meča za razgovor sa medijima, ističući da je za razliku od prethodnom međusobnom duela bio znatno raspoloženiji za okršaj protiv Jokića. "Prošli put nisam baš dobro odradio posao protiv njega, sada sam bio fokusiraniji. Igrali smo veoma fizički i to je ono što želimo", rekao je talentovani turki košarkaš, koji je spektakularnom partijom protiv Nagetsa ostvario prvi tripl-dabl u sezoni. Šengun je posle