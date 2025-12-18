Mirko Ocokolljić: Ovo je nedopustivo… Izvinjavam se navijačima Partizana

Košarkaši Partizana ubedljivo su poraženi na domaćem terenu u meču 16. kola Evrolige od ekipe Virtusa rezultatom 86:68 (19:24, 18:16, 15:23, 16:23).

Privremeni trener crno- belih Mirko Ocokoljić obratio se medijima nakon utakmice. – Čestitao bih ekipi Virtusa i treneru Dušku Ivanoviću na pobedi. Pri našem vođstvu od 37:31, kao da nas je neko ugasio, počeli smo previše da grešimo i previše smo lakih poena primili. Izvinjavam se navijačima Partizana na ovome što su večeras gledali, ovo je nedopustivo i ne sme da se ponovi- rekao je Ocokoljić i pojasnio zašto Džabari Parker nije kročio na parket. – To je moja