Obradović: Virtus vrlo zahtevan protivnik, odigrali su dominantno protiv Partizana

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je danas u Beogradu da je Virtus vrlo zahtevan protivnik i najavio povratak u tim Čimea Monekea, koji se oporavio od povrede.

Košarkaši Zvezde će u petak od 20.45 časova dočekati Virtus u meču 17. kola Evrolige. "Moramo da se odmorimo dobro, jer energija nam je potrebna u odnosu na ovaj raspored i malo kraću rotaciju. Obavili smo jedan trening gde ne možeš toliko i da detaljišeš. Virtus je vrlo zahtevan protivnik. Način na koji igraju može da ti napravi problem. Imaju ozbiljnu hemiju. Odmah su našli odgovor posle poraza u Milanu i stvarno dominantno odigrali protiv Partizana. Moramo da