(Tvitovi) neki igrači su igrali kao teroristi, ove bandite je samo željko mogao da kontroliše: Grobari kipte od besa nakon istorijskog debakla!

Najgori meč ove sezone, a samo je jednom poraz bio ubedljiviji, ali rival je bio daleko jači! U okviru drugog meča u ovom duplom kolu, Partizan je gostovao Žalgirisu u Kaunasu, koji je pre ovog meča, poput crno-belih, u veoma promenjivoj formi.

Ipak, ako im je falilo samopouzdanja, više ga ne nedostaje, jer su potpuno razbili srpskog velikana rezultatom 109:68. Navijači nisu bili niti malo blagi prema ljubimcima, a evo šta su rekli o Partizanu: Ako je odgovornost svakog trenera to što mu ekipa izgleda loše na terenu, čija je onda odgovornost što klub nema trenera 23 dana od momenta kada je prethodni podnio ostavku? #KKP — Miroslav Dragoljević (@Miroslav_D7) December 19, 2025 Brat nije ni hteo da skoči…