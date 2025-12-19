(Tvitovi) neki igrači su igrali kao teroristi, ove bandite je samo željko mogao da kontroliše: Grobari kipte od besa nakon istorijskog debakla!

Hot sport pre 53 minuta
(Tvitovi) neki igrači su igrali kao teroristi, ove bandite je samo željko mogao da kontroliše: Grobari kipte od besa nakon…

Najgori meč ove sezone, a samo je jednom poraz bio ubedljiviji, ali rival je bio daleko jači! U okviru drugog meča u ovom duplom kolu, Partizan je gostovao Žalgirisu u Kaunasu, koji je pre ovog meča, poput crno-belih, u veoma promenjivoj formi.

Ipak, ako im je falilo samopouzdanja, više ga ne nedostaje, jer su potpuno razbili srpskog velikana rezultatom 109:68. Navijači nisu bili niti malo blagi prema ljubimcima, a evo šta su rekli o Partizanu: Ako je odgovornost svakog trenera to što mu ekipa izgleda loše na terenu, čija je onda odgovornost što klub nema trenera 23 dana od momenta kada je prethodni podnio ostavku? #KKP — Miroslav Dragoljević (@Miroslav_D7) December 19, 2025 Brat nije ni hteo da skoči…
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Katastrofa Partizana u Kaunasu, Žalgiris sa plus 41 pobedio crno-bele

Katastrofa Partizana u Kaunasu, Žalgiris sa plus 41 pobedio crno-bele

RTS pre 53 minuta
Obradović pomenuo Partizan i najavio povratak Čime Monekea

Obradović pomenuo Partizan i najavio povratak Čime Monekea

Vesti online pre 33 minuta
Košarkaši Žalgirisa ubedljivo pobedili Partizan u 17. kolu Evrolige

Košarkaši Žalgirisa ubedljivo pobedili Partizan u 17. kolu Evrolige

RTV pre 53 minuta
Drugi najteži poraz Partizana u Evropi

Drugi najteži poraz Partizana u Evropi

Euronews pre 3 minuta
Ocokoljić: Bolje da ne komentarišem šta je ovo bilo…

Ocokoljić: Bolje da ne komentarišem šta je ovo bilo…

Sport klub pre 18 minuta
Ocokoljić: "Bolje da ne kažem"

Ocokoljić: "Bolje da ne kažem"

Sportske.net pre 48 minuta
UŽIVO: Kodi odgovorio Edvardsu, Zvezda ponovo vodi

UŽIVO: Kodi odgovorio Edvardsu, Zvezda ponovo vodi

Sport klub pre 18 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanGrobari

Sport, najnovije vesti »

Drugi najteži poraz Partizana u istoriji u Evroligi

Drugi najteži poraz Partizana u istoriji u Evroligi

Danas pre 23 minuta
Katastrofa Partizana u Litvaniji, Žalgiris održao čas košarke

Katastrofa Partizana u Litvaniji, Žalgiris održao čas košarke

Danas pre 1 sat
Sten Vavrinka najavio završetak bogate teniske karijere

Sten Vavrinka najavio završetak bogate teniske karijere

Danas pre 2 sata
Nikola Jokić i dalje na vrhu MVP liste u NBA ligi

Nikola Jokić i dalje na vrhu MVP liste u NBA ligi

Danas pre 3 sata
Katastrofa Partizana u Kaunasu, Žalgiris sa plus 41 pobedio crno-bele

Katastrofa Partizana u Kaunasu, Žalgiris sa plus 41 pobedio crno-bele

RTS pre 53 minuta