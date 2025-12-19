Pelikansi iznenadili roketse! Nju Orleans bolji od Hjustona posle produžetka (video)

Kurir pre 8 sati
U noći između četvrtka i petka odigrano je ukupno 12 mečeva u NBA ligi.

Noć je u potpunosti obeležio Nikola Jokić koji je u pobedi Denvera protiv Orlanda (126:115) ušao u istoriju NBA lige i postao centar sa najviše asistencija ikada, te je prestigao Karima Abdul-Džabara na vrhu večne liste. Ipak, daleko od toga da je ovo bilo jedino uzbuđenje. Prava drama viđena je u meču Nju Orleans Pelikansa i Hjuston Roketsa, a domaćin je napravio iznenađenje i posle produžetka je slavio sa 133:128. Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča:
