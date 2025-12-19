Zvezda prekinula niz poraza, Virtus promašio šut za pobedu u Areni – Batler heroj crveno-belih

Košarkaški Crvene zvezde pobedili su u Beogradskoj areni ekipu Virtusa rezultatom 90:89, u okviru 17. kola Evrolige.

Zvezda je prekinula niz od tri poraza u Evroligi, a Karsen Edvards je promašio šut za pobedu u poslednjim sekundama utakmice. Uskoro opširnije… Edvards je imao šut za pobedu, ali je promašio trojku. Batler je uz mnogo sreće realizovao zicer, pa je Duško Ivanović morao da zove minut odmora. Do kraja je ostalo 20 sekundi. Kalinić je ostao kratak u šutu za tri, a Vildoza je doneo preokret s penala. Saša Obradović je zvao tajm-aut na 32 sekunde do kraja. . @J_Hooper11