Ocokoljić: Ovo je nedopustivo za Partizan, krivica je moja

RTS pre 1 sat
Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je posle poraza od Žalgirisa da svi u klubu moraju da pronađu način kako da se izađe iz trenutne krize.

Košarkaši Partizana poraženi su u Kaunasu od Žalgirisa rezultatom 109:68 u meču 17. kola Evrolige. "Čestitam Žalgirisu na igri, njihov trener je odradio dobar posao. U isto vreme nisam očekivao ovakav meč, očekivao sam reakciju posle lošeg izdanja Virtusa, nije se dogodila reakcija. Bio sam optimista, mislio da će igrači pokazati reakciju. Što se to nije desilo najbolje da pitate igrače. Ovo je jasan pokazatelj da imamo veliki problem sa timom. Analiziraćemo,
