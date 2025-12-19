Zvezda preživela Virtus i Edvardsa za veliku pobedu

Sport klub pre 26 minuta  |  Autor: Aleksandar Petrović
Zvezda preživela Virtus i Edvardsa za veliku pobedu

U okviru 17. kola Evrolige Crvena zvezda je u Beogradskoj areni slavila protiv Virtusa posle dramatičnog finiša - 90:89.

Sa različitim raspoloženjem Crvena zvezda i Virtus će dočekati međusobni duel u Beogradu. Crveno-beli su na teško gostovanju Hapoelu u Jerusalimu poraženi u neizvesnom finišu, dok je Virtus već ostvario jedan trijumf u Beogradu, protiv Partizana. Crveno-beli su definitivno u padu forme, vezali su tri poraza u Evroligi, posebno je bolan bio onaj od večitog rivala, kad su na prilično čudan način prokockali 16 poena prednosti u poslednjoj četvrtini. Sa druge strane,
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Ludnica! Edvards promašio pobedu! Drama za pamćenje, Zvezda na mišiće slomila žilavi Virtus!

Ludnica! Edvards promašio pobedu! Drama za pamćenje, Zvezda na mišiće slomila žilavi Virtus!

Kurir pre 26 minuta
Sramotan poraz Partizana u rekordnoj večeri Žalgirisa

Sramotan poraz Partizana u rekordnoj večeri Žalgirisa

Sport klub pre 51 minuta
(VIDEO) Ocokoljić se posvađao sa Parkerom! „Protest? Pitajte ga“

(VIDEO) Ocokoljić se posvađao sa Parkerom! „Protest? Pitajte ga“

Sport klub pre 1 sat
Crvena zvezda - Virtus uživo: Pljušte trojke, Saša zove tajmaut

Crvena zvezda - Virtus uživo: Pljušte trojke, Saša zove tajmaut

Mondo pre 1 sat
Blamaža koja se neće zaboraviti - Žalgiris osramotio Partizan

Blamaža koja se neće zaboraviti - Žalgiris osramotio Partizan

B92 pre 1 sat
Katastrofa Partizana u Kaunasu, Žalgiris sa plus 41 pobedio crno-bele

Katastrofa Partizana u Kaunasu, Žalgiris sa plus 41 pobedio crno-bele

RTS pre 2 sata
(Tvitovi) neki igrači su igrali kao teroristi, ove bandite je samo željko mogao da kontroliše: Grobari kipte od besa nakon…

(Tvitovi) neki igrači su igrali kao teroristi, ove bandite je samo željko mogao da kontroliše: Grobari kipte od besa nakon istorijskog debakla!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanBeogradska ArenaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Važna pobeda Zvezde protiv Virtusa u neizvesnoj završnici

Važna pobeda Zvezde protiv Virtusa u neizvesnoj završnici

Danas pre 26 minuta
Mirko Ocokoljić: Ovo je bilo neprihvatljivo i loše

Mirko Ocokoljić: Ovo je bilo neprihvatljivo i loše

Danas pre 1 sat
Drugi najteži poraz Partizana u istoriji u Evroligi

Drugi najteži poraz Partizana u istoriji u Evroligi

Danas pre 1 sat
Katastrofa Partizana u Litvaniji, Žalgiris održao čas košarke

Katastrofa Partizana u Litvaniji, Žalgiris održao čas košarke

Danas pre 2 sata
Sten Vavrinka najavio završetak bogate teniske karijere

Sten Vavrinka najavio završetak bogate teniske karijere

Danas pre 3 sata