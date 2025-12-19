Jokić o rekordu: Pričaću deci...

Sputnik pre 26 minuta
Jokić o rekordu: Pričaću deci...

Nikola Jokić ušao je u istoriju kao centar sa najvećim brojem asistencija u istoriji NBA, a prestigao je legendarnog Karima Abdul-Džabara u utakmici u kojoj je zabeležio 177. tripl-dabl u ligaškim utakmicama, a 195. u karijeri.

Denver Nagetsi pobedili su Orlando Medžik na domaćem parketu 126:115 (25:32, 43:22, 31:31, 27:30) i upisali šesti trijumf u nizu, a 30-godišnji Srbin ocenio je da pobeda nije bila laka, ali da je sa saigračima kontrolisao utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu. „Na kraju su oni krenuli da igraju malo fizički jače. Mislim da u jednom trenutku nismo dobro odgovorili, ali smo se brzo sabrali i reagovali kako treba, tako da je to na kraju bila dobra pobeda za nas“,
