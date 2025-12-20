Drugi najteži poraz Partizana u istoriji u Evroligi

Danas pre 3 sata  |  A. Pavlović
Drugi najteži poraz Partizana u istoriji u Evroligi

Košarkaši Partizan doživeli su težak poraz od Žalgirisa u 17. kolu Evrolige.

Litvanski tim je u „Žalgirio Areni“ naneo drugi najteži poraz Partizanu u Evroligi. Malo je falilo da crno-beli obore neslavni rekord iz sezone 2013/14 kada su izgubili od CSKA iz Moskve sa 44 poena razlike – 88:46. Večeras su doživeli najteži poraz u sezoni 109:68 – a u ovom duplom kolu ih je nadigrao i Virtus, te su ovu evroligašku nedelju završili u minusu od čak 59 poena.
