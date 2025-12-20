Ubedljiva pobeda Crvene zvezde za kraj jesenjeg dela sezone

Fudbaleri Crvene zvezde su pobedili ekipu Mladosti iz Lučana rezultatom 4:0 u meču 20. kola Superlige Srbije.

U poslednjoj utakmici jesenjeg dele sezone, slomili su fudbaleri Crvene zvezde otpor rivala početkom drugog poluvremena i kontrolisali su utakmicu, a deluje da im je veće probleme zadavala magla, nego li protivnik. Meč je ujedno predstavljao i oproštaj Nenada Lalatovića sa klupe tima iz Lučana, dok su indicije da će ovo biti i poslednja utakmica Vladana Milojevića na klupi Crvene zvezde i da će ga ponovo naslediti Dejan Stanković. Po samom završetku utakmice umesto