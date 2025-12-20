Ovde nema šta da se analizira, nisam prorok, nemamo šanse: Mića Berić svestan problema u kakvom je Partizan!

Hot sport pre 55 minuta
Ovde nema šta da se analizira, nisam prorok, nemamo šanse: Mića Berić svestan problema u kakvom je Partizan!

Evo šta je imao da poruči! Košarkaši Partizana doživeli su težak poraz u Kaunasu, gde ih je Žalgiris u okviru 17. kola Evrolige savladao rezultatom 107:68 (28:15, 25:15, 29:18, 27:20).

Litvanski gigant je dominirao tokom čitavog meča i upisao jednu od najubedljivijih pobeda u svojoj evropskoj istoriji, ostvarivši razliku od čak 41 poena, čime je crno-belima naneo izuzetno bolan poraz. Partizan je bio nadomak obaranja neslavnog klupskog rekorda iz sezone 2013/14, kada je u Moskvi doživeo najteži poraz u istoriji Evrolige protiv CSKA – 88:46, odnosno minus 42. Ovog puta razlika je bila tek za poen manja. Ovo je sve isprovociralo veliki broj
