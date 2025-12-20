Žestoke reči Nenada Stojakovića: "Najlakše je da se poubijamo između sebe"!

Kurir pre 9 minuta
Žestoke reči Nenada Stojakovića: "Najlakše je da se poubijamo između sebe"!

Fudbaleri Partizana okončali su jesenji deo u Superligi Srbije porazom od IMT-a u gostima rezultatom 1:0.

Trener Partizana Nenad Stojaković oglasio se nakon osvojene jesenje titule crno-belih i dao zanimljiv rezime prvog dela sezone: - Najlakše je sad da se poubijamo između sebe i da tražimo krivca. Krivac je u nama svima i na neki način idemo na odmor, malo je gorko što je ovako. Očigledno nam je potreban odmor, ovi ljudi su počeli da rade 10. juna. Mladi su ljudi i očigledno su pomislili da su nešto ostvarili prošle nedelje, a crta se povlači u maju. Moja poruka
