Svilar primio dva gola, Kostić ušao sa klupe – Juventus slavio u derbiju protiv Rome

Nova pre 15 minuta  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Nastavljeno je 16. kolo italijanske Serije A, a u subotu su na programu bile samo dve utakmice.

Od 18 časova igrali su Lacio Kremoneze, a utakmica je završena bez golova. Od 20 sati i 45 minuta na terenu su bili fudbaleri Juventusa i Rome, a konačan rezultatu derbiju bio je 2:1. Mile Svilar je na golu Rome bio ceo meč, ali se nije proslavio, dok je Filip Kostić u dresu Juventusa šansu dobio tek u 89. minutu. Golove za Juventus postigli su Francisko Konseisao i Lois Openda, dok je poraz Rome ublažio Tomaso Baldanci.
