Paskval u MVP Panteru video Navara, a Satoranski božansku crtu

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Paskval u MVP Panteru video Navara, a Satoranski božansku crtu

Sjajni američki košarkaš Kevin Panter odigrao je ubedljivo najbolju partiju u karijeri pošto je sinoć u trijumfu protiv Baskonije ubacio čak 43 poena.

To ga je stavilo na četvrto mesto večne-liste igrača po efikasnosti na jednom evroligaškom meču i donelo zvanje MVP-a 17. kola elitnog takmičenja. Nekadašanji bek Crvene zvezde i Partizana je ostao je iza nenadmašnog Najdžela Hejs-Dejvisa, koji drži rekord sa 50 poena, a prate ga Šejn Larkin sa "pola koša" manje, dok je Saša Vezenkov ostao na dva poena više od Pantera. Panter je bio najzaslužniji što sinoć izuzetno raspoložena Baskonije nije ostvarila podvig u
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Kevin Panter izdominirao ovo kolo u Evroligi: Amerikanac MVP bez ikakve konkurencije!

Kevin Panter izdominirao ovo kolo u Evroligi: Amerikanac MVP bez ikakve konkurencije!

Hot sport pre 43 minuta
Fantazi: Panter bez premca, partija sezone Markusa Hauarda

Fantazi: Panter bez premca, partija sezone Markusa Hauarda

Sport klub pre 38 minuta
Kevin Panter kao Huan Karlos Navaro! Trener Barselone sipao hvalospeve na račun bivšeg kapitena Partizana!

Kevin Panter kao Huan Karlos Navaro! Trener Barselone sipao hvalospeve na račun bivšeg kapitena Partizana!

Kurir pre 38 minuta
Naravno, Kevin Panter

Naravno, Kevin Panter

Sport klub pre 1 sat
Dominacija Kevina Pantera: Bivši kapiten Partizana MVP 17. kola Evrolige

Dominacija Kevina Pantera: Bivši kapiten Partizana MVP 17. kola Evrolige

Večernje novosti pre 53 minuta
Kevin Panter ispisao istoriju evropske košarke, dobio MVP nagradu i stao u red najvećih

Kevin Panter ispisao istoriju evropske košarke, dobio MVP nagradu i stao u red najvećih

Telegraf pre 1 sat
Kevin Panter MVP 17. kola Evrolige

Kevin Panter MVP 17. kola Evrolige

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizan

Sport, najnovije vesti »

UŽIVO: Veliki promašaji na Marakani, Lučanci muče Zvezdu

UŽIVO: Veliki promašaji na Marakani, Lučanci muče Zvezdu

Sport klub pre 13 minuta
Litvanci bili iza scene: Sukobili se Ocokoljić i Parker

Litvanci bili iza scene: Sukobili se Ocokoljić i Parker

Sport klub pre 9 minuta
Vojvodina posle preokreta pobedila Javor, fudbaleri Radničkog bolji od Železničara

Vojvodina posle preokreta pobedila Javor, fudbaleri Radničkog bolji od Železničara

RTV pre 8 minuta
Voša zimuje na 3. mestu: Javor nije imao snage u finalu 2025.

Voša zimuje na 3. mestu: Javor nije imao snage u finalu 2025.

Sport klub pre 3 minuta
Nadal: Ne verujem da će me Alkaras zvati

Nadal: Ne verujem da će me Alkaras zvati

Sputnik pre 3 minuta