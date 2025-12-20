Paskval u MVP Panteru video Navara, a Satoranski božansku crtu

Sjajni američki košarkaš Kevin Panter odigrao je ubedljivo najbolju partiju u karijeri pošto je sinoć u trijumfu protiv Baskonije ubacio čak 43 poena.

To ga je stavilo na četvrto mesto večne-liste igrača po efikasnosti na jednom evroligaškom meču i donelo zvanje MVP-a 17. kola elitnog takmičenja. Nekadašanji bek Crvene zvezde i Partizana je ostao je iza nenadmašnog Najdžela Hejs-Dejvisa, koji drži rekord sa 50 poena, a prate ga Šejn Larkin sa "pola koša" manje, dok je Saša Vezenkov ostao na dva poena više od Pantera. Panter je bio najzaslužniji što sinoć izuzetno raspoložena Baskonije nije ostvarila podvig u