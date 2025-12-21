Povredio se Dončić: Panika u Lejkersima

Dnevnik pre 16 minuta
Povredio se Dončić: Panika u Lejkersima

Najbolji igrač Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić doživeo je novu povredu.

Panika u redovima Los Anđeles Lejkersima vlada već satima pošto se Luka Dončić povredio tokom utakmice protiv Los Anđeles Klipersa. Dončić se povredio u drugoj četvrtini i propustio je celo drugo poluvreme, a trenutno nije poznato koliko će odsustvovati sa parketa pa je logično sto su Lejkersi preplašeni. Luka je na parketu proveo 19 minuta i imao 12 poena, 5 skokova i 2 asistencije, ali i 4/13 iz igre i samo 1/6 za tri poena pa se navijači Lejkersa nadaju da je
Lebron Džejms ispred Majkla Džordana VIDEO

Jokić krenuo na polaganje, pa "popio" strašnu blokadu! NBA liga ne pamti ovako nešto! Retko ko je uspeo da zaseni Srbina, ali…

Jokić nije mogao sam, Hjuston trojkama pobedio Nagetse u "Bol areni"

Jokić posle poraza od Hjustona: "Možemo tako da kažemo, kao da je plej-of meč, ali to je način na koji oni igraju, to im je…

Jokić progovorio o isključenju Adelmana: Zahvalan sam mu na podršci (VIDEO)

„Starac“ Džejms oborio još jedan impresivan rekord NBA lige

Strah u Lejkersima - povredio se Dončić!

Vladan Milojević nije više trener fudbalera Crvene zvezde

Crvena zvezda sporazumno raskinula ugovor sa trenerom Vladanom Milojevićem

Počinje Afrički kup nacija - novi termin, stari favoriti i novogodišnja fudbalska euforija

Izkijerdo: Grupi igrača se nije dopadao Željkov rad, znali smo da idemo mesec dana pre ostavke

Milojević se oprostio od Zvezde, sve je stalo u nekoliko reči

