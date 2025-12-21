Povredio se Dončić: Panika u Lejkersima

Najbolji igrač Los Anđeles Lejkersa Luka Dončić doživeo je novu povredu.

Panika u redovima Los Anđeles Lejkersima vlada već satima pošto se Luka Dončić povredio tokom utakmice protiv Los Anđeles Klipersa. Dončić se povredio u drugoj četvrtini i propustio je celo drugo poluvreme, a trenutno nije poznato koliko će odsustvovati sa parketa pa je logično sto su Lejkersi preplašeni. Luka je na parketu proveo 19 minuta i imao 12 poena, 5 skokova i 2 asistencije, ali i 4/13 iz igre i samo 1/6 za tri poena pa se navijači Lejkersa nadaju da je