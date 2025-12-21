Vladan Milojević nije više trener fudbalera Crvene zvezde, zameniće ga Dejan Stanković

BEOGRAD - Vladan Milojević nije više trener fudbalera Crvene zvezde, saopštio je danas beogradski klub. Milojevića će na klupi zameniti Dejan Stanković, a zvanična promocija održaće se sutra od 15 sati na stadionu "Rajko Mitić".

Nekadašnji kapiten crveno-belih imaće zadatak da u drugom delu sezone odbrani titulu i ostvari plasman u nokaut fazu Lige Evrope. U saopštenju, koje je objavljeno na zvaničnom sajtu šampiona Srbije, se navodi da je sporazumno raskinut ugovor sa Milojevićem, koji od danas više neće obavljati funkciju šefa stručnog štaba Crvene zvezde. "Milojević se pozdravio sa igračima, stručnim štabom i svim zaposlenima u klubu, uz reči iskrene zahvalnosti i snažne emocije koje su