(VIDEO) Adelman poludeo zbog Jokića! Uleteo u teren…

Sport klub pre 13 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
Trener Denvera Dejvid Adelman isključen je u poslednjoj četvrtini meča protiv Hjustona u "Bol areni" u Koloradu.

Rakete su u tom trenutku vodile sa 89:72, a strateg Nagetsa poludeo je nakon što sudije nisu svirale, po njegovom mišljenu, očigledan prekršaj nad Nikolom Jokićem. Trener tima iz Kolorada je uleteo u teren, zatrčao se ka jednom od arbitara, a za njim su na parket ušli i njegovi asistenti kako bi ga obuzdali. Adelman je u prvom poluvremenu dobio tehničku grešku, takođe, zbog prigovora na kriterijum suđenja kada je srpski centar u pitanju. Jokić je, interesantno, sve
Telegraf pre 9 minuta
