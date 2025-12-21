Jokić u senci Kevina Duranta, Denver prekinuo seriju pobeda

Sportske.net pre 37 minuta  |  Sportske.net
Jokić u senci Kevina Duranta, Denver prekinuo seriju pobeda

Ono što je postalo trend od početka nove sezone, nastavilo se i sinoć - Denver je ponovo loše odigrao na svom terenu i upisao je peti poraz u ukupno 13 mečeva pred svojim navijačima.

U prvoj utakmici noćašnjeg programa u NBA ligi, Denver je poražen od Hjustona rezultatom 101:115. Već od druge četvrtine kola su krenula nizbrdo za Nagetse koji su zatim koinstantno bili u rezultratskom zaostatku i gosti su došli do pobede verovatno i lakše nego što su očekivali. Naš Nikola Jokić nije bio šuterski raspoložen, pogodio je devet od 20 šuteva iz igre i završio je meč sa 25 poena, 7 skokova i pet asistencija. Braun je kod domaćih imao po 12 poena i
