Povratak Dejana Stankovića u Zvezdu: ‘Dogovorili smo se za minut’

Danas pre 1 sat  |  BBC News na srpskom
Povratak Dejana Stankovića u Zvezdu: ‘Dogovorili smo se za minut’

Jedno dobro poznato lice na klupi Crvene zvezde zamenilo je drugo.

Vladan Milojević napustio je beogradski fudbalski klub, a kao i posle prvog mandata zamenio ga je Dejan Stanković, igračka legenda crveno-belih. Trener iz Beograda se posle više od tri godine vratio na klupu šampiona Srbije, a na zvaničnom predstavljanju kazao je da se sa upravom o povratku „dogovorio za minut“. „Razmišljao sam o pakovanju, a ne da li dolazilm. „Znam kako je u Zvezdi, kako troši, melje, ali smo tu da odgovorimo na sve zahteve“, rekao je Stanković u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Upravo potvrđeno! Dejan Stanković stigao na Marakanu, od danas je ovo njegov novi posao, rekao zbogom Rusiji

Upravo potvrđeno! Dejan Stanković stigao na Marakanu, od danas je ovo njegov novi posao, rekao zbogom Rusiji

Hello pre 1 sat
Povratak Dejana Stankovića u Zvezdu: ‘Dogovorili smo se za minut’

Povratak Dejana Stankovića u Zvezdu: ‘Dogovorili smo se za minut’

Južne vesti pre 1 sat
Zvezdan Terzić: Hvala Milojeviću, Stanković dobro zna šta od njega očekujemo

Zvezdan Terzić: Hvala Milojeviću, Stanković dobro zna šta od njega očekujemo

Dnevnik pre 1 sat
Stankovića pitali za 3 igrača, on pomenuo četvrtog: Svaki bi bio veliko pojačanje Zvezde

Stankovića pitali za 3 igrača, on pomenuo četvrtog: Svaki bi bio veliko pojačanje Zvezde

Mondo pre 1 sat
Terzić otkrio Zvezdin plan za prelazni rok: Dejan Stanković dobija poklone na tri pozicije

Terzić otkrio Zvezdin plan za prelazni rok: Dejan Stanković dobija poklone na tri pozicije

Mondo pre 1 sat
Dejan Stanković preuzeo Zvezdu! Ovako je bilo na Marakani (foto)

Dejan Stanković preuzeo Zvezdu! Ovako je bilo na Marakani (foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Povratak Dejana Stankovića u Zvezdu: 'Dogovorili smo se za minut'

Povratak Dejana Stankovića u Zvezdu: 'Dogovorili smo se za minut'

BBC News pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićFudbalCrvena ZvezdaVladan Milojević

Sport, najnovije vesti »

Terzić otvoreno o pojačanjima i ko ne sme da ode iz Zvezde

Terzić otvoreno o pojačanjima i ko ne sme da ode iz Zvezde

Danas pre 17 minuta
Sezona života Luvavu-Kabaroa, Megin biser konačno "eksplodirao"

Sezona života Luvavu-Kabaroa, Megin biser konačno "eksplodirao"

Sportske.net pre 21 minuta
Šok na Ubu: Matić diže ruke od kluba!?

Šok na Ubu: Matić diže ruke od kluba!?

Hot sport pre 37 minuta
Potresi u Evroligi: Tri velikana se kolebaju – napustiti elitno takmičenje ili ne!?

Potresi u Evroligi: Tri velikana se kolebaju – napustiti elitno takmičenje ili ne!?

Hot sport pre 17 minuta
Svetislav Pešić novi trener Bajerna iz Minhena

Svetislav Pešić novi trener Bajerna iz Minhena

Radio sto plus pre 12 minuta