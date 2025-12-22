Povratak Dejana Stankovića u Zvezdu: ‘Dogovorili smo se za minut’

Jedno dobro poznato lice na klupi Crvene zvezde zamenilo je drugo.

Vladan Milojević napustio je beogradski fudbalski klub, a kao i posle prvog mandata zamenio ga je Dejan Stanković, igračka legenda crveno-belih. Trener iz Beograda se posle više od tri godine vratio na klupu šampiona Srbije, a na zvaničnom predstavljanju kazao je da se sa upravom o povratku „dogovorio za minut“. „Razmišljao sam o pakovanju, a ne da li dolazilm. „Znam kako je u Zvezdi, kako troši, melje, ali smo tu da odgovorimo na sve zahteve“, rekao je Stanković u