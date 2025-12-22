Da li je ovo moguće: Vašington ubacio 48 poena – jedna od najboljih partija svih vremena u ABA ligi!

Hot sport pre 8 minuta
Da li je ovo moguće: Vašington ubacio 48 poena – jedna od najboljih partija svih vremena u ABA ligi!

Neverovatan performans popularnog ‘Dvizija’! U okviru 11. kola ABA lige gledali smo jedan od najboljih duela ove sezone.

Nakon velikog preokreta u samom finišu, Partizan je savladao Krku u Novom Mestu, 99:92. Iako je u poslednji kvartal domaćin ušao sa osam poena prednosti, ‘crno-beli’ su se rekonsolidovali i ostvarili jako važnu pobedu. Duane Washington was HOT from beyond the arc in the first half! 🔥 21 PTS 6/7 3FG @PartizanBC #ABALiga pic.twitter.com/Ww49aQOcEr — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) December 22, 2025 Apsolutni heroj Partizana bio je Dvejn Vašington, koji je meč
