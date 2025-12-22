Žestoko ga udarili po džepu! Trener Denvera kažnjen zbog Nikole Jokića

Trener Denvera Dejvid Adelman novčano je kažnjen sa 35.000 dolara, objavio je izvršni potpredsednik i šef košarkaških operacija NBA lige Džejms Džons, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

FOTO: Tanjug/AP U saopštenju se navodi da je Adelman kažnjen zbog "upućivanja neprimerenog rečnika prema sudijama" i zbog toga što nije blagovremeno napustio teren pošto je isključen na utakmici protiv Hjustona. Košarkaši Hjustona pobedili su u nedelju u gostima ekipu Denvera rezultatom 115:101, a Adelman je isključen u četvrtoj četvrtini, pošto je dobio drugu tehničku grešku. Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg