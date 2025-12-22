Žestoko ga udarili po džepu! Trener Denvera kažnjen zbog Nikole Jokića

Žestoko ga udarili po džepu! Trener Denvera kažnjen zbog Nikole Jokića

Trener Denvera Dejvid Adelman novčano je kažnjen sa 35.000 dolara, objavio je izvršni potpredsednik i šef košarkaških operacija NBA lige Džejms Džons, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

FOTO: Tanjug/AP U saopštenju se navodi da je Adelman kažnjen zbog "upućivanja neprimerenog rečnika prema sudijama" i zbog toga što nije blagovremeno napustio teren pošto je isključen na utakmici protiv Hjustona. Košarkaši Hjustona pobedili su u nedelju u gostima ekipu Denvera rezultatom 115:101, a Adelman je isključen u četvrtoj četvrtini, pošto je dobio drugu tehničku grešku. Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg
