Prvi trofej u seniorskoj kategoriji za Vanju Milinković-Savića

Fudbaleri Napolija su osvojili Superkupa Italije, posle pobede u finalu u kojem su u Saudijskoj Arabiji savladali Bolonju sa 2:0.

Junak finalnog meča je bio Brazilac David Nereš, strelac oba pogotka u duelu protiv Bolonje, pogađao je u 39. i 57. minutu. Srpski golman Vanja Milinković-Savić je kao i u polufinalu, bio prilično siguran, Na oba susreta je sačuvcao mrežu što je bio preduslov za osvajanje pehara. Milinković-Savić do sada nije bio u prilici da oseti slast pehara još od 2015. godine, kada je sa Srbijom bio šampion sveta u konkurenciji do 20 godina. Ipak, ovo je prvi senirski trofej