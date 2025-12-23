Zvezda poražena u Parizu

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u 18. kolu Evrolige Pariza u gostima rezultatom 102:92. Meč pratite ste mogli da pratite uz Sputnjik.

Posle tri uzastopna poraza Zvezda je uspela da savlada Virtus na svom terenu, ali je ponovo doživela neuspeh i to od rivala koji je u prethodnom periodu u Evroligi povezao čak šest utakmica bez pobede. Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Džered Batler sa 31 poenom, Kodi Miler-Mekintajer je postigao 18 poena, Čima Moneke je zabeležio 17 poena i 10 skokova, a Nikola Kalinić je ubacio 10 poena. U redovima Pariza istakao se Džastin Robinson sa 16 poena. Nadir