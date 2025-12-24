„Džered Batler nije dovoljan da se dobije utakmica“

Košarkaši Crvene zvezde su poraženi od Pariza u gostima sa 102:92 u utakmici 18. kola Evrolige.

Trener crveno-belih Saša Obradović je bio nezadovoljan posle meča. – Pre svega, čestitke Parizu. Mislim da su zaslužili da pobede danas. Mi nismo. Izgubljene lopte su odlučile, kad imate tim koji vas kažnjava i to ne iz izgubljenih lopti, već samo trčanjem posle primljenih poena, pričali smo o tome, ali nismo stopirali takvu igru. Napadački smo bili nespretni. Igrali smo s timom gde ako nemate sjajnu energiju, nemate šansu. Da, mislim da je to razlog. Rekao je da